जयपुर में क्यों घोषित किया हाई अलर्ट? इंटरनेट बंदी के साथ 3,000 पुलिसकर्मी भी तैनात

सुरक्षा

पूरे जयपुर में सुरक्षा के लिए 3,000 जवान तैनात

अधिकारियों ने किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए 24 घंटे की इंटरनेट बंदी के साथ व्यापक सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी (RAC) की 12 कंपनियों सहित 3,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को पूरे शहर में तैनात किया गया है। जयपुर, कोटा और भरतपुर रेंजों से भी अतिरिक्त बल बुलाए गए हैं, जबकि शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों ने ऑनलाइन झूठी सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।