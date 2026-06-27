भारत के लिए कितना अहम है सेशेल्स, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान क्या होगी चर्चा?

संबंध

कैसे हैं भारत-सेशेल्स के ऐतिहासिक संबंध?

ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि 1770 में 5 भारतीयों का समूह सेशेल्स पहुंचा था। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान सेशेल्स का प्रशासन कुछ समय के लिए बॉम्बे प्रेसीडेंसी से किया जाता था। 29 जून, 1976 को सेशेल्स के आजाद होने के साथ ही भारत ने राजनयिक संबंध स्थापित किए। भारतीय नौसेना के IAS नीलगिरी ने 1976 में सेशेल्स के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया था। इसी साल तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेशेल्स का दौरा किया था।