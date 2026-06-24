कौन थे 26 वर्षीय व्यवसायी केतन अग्रवाल, जिसे मंगेतर ने लोहागढ़ किले से धक्का देकर मारा?
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के पुणे में 26 वर्षीय केतन विशाल अग्रवाल की मौत ने पूरे देश में सनसनी मचा दी है। जो मौत शुरू में हादसा लग रही थी, वह जांच में सुनियोजित हत्या पाई गई है। शादी से 6 महीने पहले केतन अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ जन्मदिन मनाने लोहागण किले गए थे, जहां उनकी हत्या कर दी गई। कौन थे केतन, जिन्होंने अपनी शादी के लिए उदयपुर का महल और 2 निजी विमान बुक किए थे? आइए, जानते हैं।
पहचान
पुणे के समृद्ध परिवार से थे केतन
केतन पुणे के गहुंजे के रहने वाले थे। वे काफी खुशमिजाज और भविष्य में अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे थे। उनका परिवार पुणे में स्थापित और समृद्ध बिजनेस बैकग्राउंड से है। उनके पिता विशाल अग्रावल पिपरी-चिंचवड़ आधारित प्रमुख कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट व्यवसायी हैं। केतन पारिवारिक कंपनी सक्सेस ग्रुप में निदेशक और मुख्य विपणन अधिकारी (CMO) थे। उनका फोकस हाई-क्वालिटी वेयरहाउस, इंडस्ट्रियल पार्क्स, और प्रीमियम आवासीय और व्यावसायिक स्थल निर्माण करने पर था, जो बिजनेस बढ़ाता है।
पढ़ाई
कंपनी की योजनाओं पर दे रहे थे ध्यान
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केतन ने अमेरिका के मैसाचुसेट्स में स्थित बैबसन एफडब्ल्यू ओलिन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से उद्यमिता में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री पूरी की थी। इससे पहले उसने पुणे में स्थित सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BBA) किया था। उनके लिंक्डइन बायो के अनुसार, वे स्थिरता और नवाचार के प्रति प्रतिबद्ध थे और कंपनी की उन योजनाओं पर ध्यान दे रहे थे, जो आर्थिक विकास के साथ एक हरित भविष्य में योगदान देती हैं।
हत्या
केतन की कैसे हुई हत्या?
केतन की नवंबर, 2026 में सिया से शादी होने वाली थी। उससे पहले वह अपने दोस्तों के साथ मंगेतर सिया का जन्मदिन मनाने लोहागढ़ किले गए थे। यहां 18 जून को सुबह ट्रेकिंग करने निकले और 400 फीट गहरी खाई में गिर गए। उनके सिर में चोट लगने से मौके पर मौत हो गई। पहले इसे सामान्य हादसा माना गया, लेकिन अब सिया की साजिश बताई जा रही है, जो उसने अपने प्रेमी चेतन के साथ मिलकर अंजाम दिया था।
इंतजाम
केतन ने संजोया था शाही शादी का सपना
केतन और सिया की सगाई फरवरी, 2026 में होने के बाद दोनों परिवारों ने शादी की तैयारी शुरू कर दी थी। केतन शाही अंदाज में शादी करना चाहते थे, जिसमें 20 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना थी। उसने शादी के लिए 17 करोड़ रुपये में उदयपुर का रॉयल पैलेस और मेहमानों को ले जाने के लिए 2 चार्टर्ड विमान बुक किए थे। केतन प्री-वेडिंग शूट के लिए बाली जाना चाहते थे, जिसे सिया ने अचानक रद्द करवा दिया था।
हत्या
अब तक क्या आया सामने?
केतन और सिया की शादी पूरी तरह अरेंज थी, लेकिन सिया शादी के खिलाफ थी। केतन की मौत के बाद परिवार को सिया की बातों पर शक हुआ, जिसके बाद विस्तृत जांच की मांग करते हुए शिकायत दर्ज की गई। जांच में पता चला कि सिया एक साल से चेतन चौधरी के साथ रिश्ते में थी और लगातार मिल रही थी। कई सबूत मिलने के बाद सिया और चेतन को गिरफ्तार किया गया। दोनों ने अपना जुर्म कबूल लिया है।