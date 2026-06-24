केतन अग्रवाल पुणे में अपनी पारिवारिक रियल एस्टेट कंपनी को संभाल रहे थे

कौन थे 26 वर्षीय व्यवसायी केतन अग्रवाल, जिसे मंगेतर ने लोहागढ़ किले से धक्का देकर मारा?

लेखन गजेंद्र 11:52 am Jun 24, 202611:52 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के पुणे में 26 वर्षीय केतन विशाल अग्रवाल की मौत ने पूरे देश में सनसनी मचा दी है। जो मौत शुरू में हादसा लग रही थी, वह जांच में सुनियोजित हत्या पाई गई है। शादी से 6 महीने पहले केतन अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ जन्मदिन मनाने लोहागण किले गए थे, जहां उनकी हत्या कर दी गई। कौन थे केतन, जिन्होंने अपनी शादी के लिए उदयपुर का महल और 2 निजी विमान बुक किए थे? आइए, जानते हैं।