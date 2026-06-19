लखनऊ की मोगली गर्ल एहसास की मौत

कौन थी 'मोगली गर्ल', जिसने 18 वर्ष की उम्र में लखनऊ में तोड़ा दम?

लेखन गजेंद्र 06:04 pm Jun 19, 202606:04 pm

क्या है खबर?

मोगली नाम सुनते ही जहन में रुडयार्ड किपलिंग के 'जंगल बुक' की याद ताजा हो जाती है, जिसमें एक बच्चा पेड़-पौधों और जंगली जानवरों के बीच पला बढ़ा था। वो किरदार भले काल्पनिक रहा हो, लेकिन आज से 10 साल पहले उत्तर प्रदेश में एक 'मोगली गर्ल' का पता चला था, जो जंगलों में भटकती मिली थी। 18 वर्षीय बच्ची की 15 जून को लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। क्या है बच्ची की कहानी? आइए, जानते हैं।