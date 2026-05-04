उत्तर भारत में अंधड़-बारिश से थमा प्रचंड़ गर्मी का दौर, 19 राज्यों में अलर्ट जारी

राहत दिल्ली में हुई राहत की बारिश दिल्ली समेत NCR इलाके में रविवार के बाद सोमवार सुबह हुई बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं के कारण मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग ने 4 मई के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 5 मई को भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा, जिससे तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 6 मई तक बारिश होने का अनुमान है, वहीं उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है।

ओलावृष्टि पहाड़ी राज्यों में गिरेंगे ओले जम्मू-कश्मीर में 5 मई तक, हिमाचल प्रदेश में 7 मई और उत्तराखंड में 8 मई तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। इस दौरान ओले गिरने के साथ 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। जम्मू-कश्मीर में रविवार को भूस्खलन के बाद बारामूला-उरी नेशमल हाइवे बंद कर दिया गया। त्रिपुरा में 3 दिनों से हो रही भारी बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है और अगले 7 दिनों तक ऐसा ही माैसम रहेगा।

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