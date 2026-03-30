तूफानी हवाओं के साथ 17 राज्यों में बरसेंगे बादल, ओलावृष्टि को लेकर भी अलर्ट

पश्चिमी विक्षोभ के कारण देशभर में बिगड़े मौसम के बीच पिछले 2 दिनों से कई इलाकों में तापमान बढ़ रहा है, लेकिन अब अगले 3 दिनों मौसम खराब होने के संकेत मिल रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 30 मार्च को मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदलने वाला है, जिससे उत्तर से लेकर दक्षिण के 17 राज्य प्रभावित होंगे। इस दौरान कई जगह भारी बारिश के साथ 60-80 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है।

मौसम सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ IMD के अनुसार, 2 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जो उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। 30-31 मार्च तक अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री तक गिरावट संभव है, जबकि पूर्वी भारत में 2 अप्रैल तक पारा धीरे-धीरे बढ़ सकता है। उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में 30-31 मार्च के साथ दौरान ओलावृष्टि हो सकती है, जबकि पूर्वोत्तर और पूर्वी इलाकों में बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है।

बारिश क्या राजधानी में होगी बारिश? दिल्ली में आज तेज हवाओं के साथ दोपहर और शाम के वक्त हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 31 डिग्री तक रहने के आसार हैं। समीपवर्ती पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में रविवार को बादल मेहरबान रहे, जिससे इलाकों में गर्मी का असर कम रहा। उत्तर प्रदेश में 30-31 मार्च को बूंदाबांदी और मध्यम बारिश और 30-50 किमी/घंटा की रफ्तार से अंधड़ चलने की संभावना है, जबकि राजस्थान और पंजाब में ओले गिरेंगे।

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