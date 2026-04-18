दिल्ली समेत 12 राज्यों में अंधड़-बारिश का अलर्ट, पारा 40 डिग्री के पार

उत्तर और मध्य भारत में गर्मी भीषण होती जा रही है। कई जगह तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंच गया है। इस बीच शुक्रवार को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बारिश होने के कारण मौसम पलट गया। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शनिवार को कई राज्यों में अंधड़ के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 21 अप्रैल तक लू चलने अलर्ट जारी किया है।

राहत तेज गर्मी के बाद राजधानी में हुई बारिश दिल्ली में शुक्रवार सीजन का सबसे गर्म दिन रहा, जब पारा 41 डिग्री तक पहुंच गया। दोपहर बाद बादल छाने के साथ मौसम बदल गया और शाम को झमाझम बारिश से तापमान 7-10 डिग्री तक गिर गया। राजधानी में आज भी 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने के साथ बूंदाबांदी होने के आसार हैं। अगले 2-3 दिनों में फिर तापमान बढ़ सकता है। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब में भी मौसम बिगड़ सकता है।

मौसम इन राज्यों में बिगड़ेगा मौसम IMD के अनुसार, राजस्‍थान में शनिवार को कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि अधिकांश इलाकों में तापमान 1-2 डिग्री बढ़ सकता है। पिछले 24 घंटे में बाड़मेर में सबसे अधिक 42.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। अगले 3 दिनों में तापमान 2-3 डिग्री तक बढ़ सकता है। इन राज्यों की तरह बिहार में भी अंधड़-बारिश का अनुमान है।

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