दिल्ली से लेकर बिहार तक बिगड़ेगा मौसम, बारिश-अंधड़ की चेतावनी

मार्च खत्म होने जा रहा है, लेकिन मौसम में उतार-चढ़ाव का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। कभी गर्मी तो कभी सर्दी का अहसास हो रहा है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश के कारण तापमान में गिरावट आ रही है, जबकि कुछ जगह पारा चढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शनिवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत 20 राज्यों में बारिश और अंधड़ चलने की संभावना जताई है।

मौसम दिल्ली में मौसम हाेगा सुहाना दिल्ली में हर दिन मौसम का मिजाज बदला हुआ है। शनिवार को बादल छाए रहने के साथ कुछ इलाकों में बूंदाबांदी होने के आसार हैं। IMD के अनुसार, 30 मार्च तक राजधानी समेत NCR इलाके में बिजली चमकने के साथ बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश के करीब 38 जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी दी गई है, जबकि कुछ जगह ओले गिर सकते हैं। इसी के साथ बिहार के 8 जिलों में मौसम खराब हो सकता है।

बारिश यहां अगले 2-3 दिन खराब रहेगा मौसम राजस्थान में आज से एक नया पश्चिमी विक्षाेभ सक्रिय हो रहा है, जिसके असर से अगले 2-3 दिनों तक बारिश-अंधड़ और ओलावृष्टि होने के आसार बने रहेंगे। मध्य प्रदेश में 29 मार्च से अगले 3 दिनों तक मौसम बिगड़ने की पूरी संभावना बनी हुई है। पंजाब और चंडीगढ़ में 3 दिन तक बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। इससे अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री की गिरावट आएगी।

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