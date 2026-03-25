बारिश-अंधड़ के साथ बढ़ने लगा तापमान, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

बारिश-अंधड़ के साथ बढ़ने लगा तापमान, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम
क्या है खबर?
पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से इन दिनों देशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जहां ज्यादातर इलाकों में बारिश-अंधड के कारण तापमान में गिरावट के चलते मौसम सुहाना हो गया है, वहीं कुछ ऐसे भी इलाके हैं, जहां तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार (25 मार्च) को उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 12 राज्यों में बारिश-आंधी और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की है। दूसरी तरफ पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी रहेगी।
तापमान
इन राज्यों में बढ़ा तापमान
राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार को तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई, लेकिन 28 मार्च को प्रदेश में फिर बारिश होने के आसार हैं। आज भी सुबह से कई स्थानों पर बादल छाए हुए हैं। 2 पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर प्रदेश में 28 मार्च तक आंधी-बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है। बिहार मौसम साफ रहेगा, लेकिन 27-28 मार्च को बारिश होने का पूर्वानुमान है। मध्य प्रदेश में पारा 38 डिग्री तक जा पहुंचा है।
मौसम
राजधानी में आज कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली में मंगलवार को तेज धूप निकलने से तापमान 2 डिग्री बढ़कर 31.7 डिग्री तक पहुंच गया। IMD के अनुसार, आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दौरान तापमान 32-34 डिग्री तक रह सकता है। 26-27 मार्च को बूंदाबांदी होने से मौसम में बदलाव आने के आसार हैं। समीपवर्ती पंजाब में आज बारिश होने से तापमान में गिरावट आने का अनुमान है, जबकि हरियाणा में 26-27 मार्च को बादल बरसने की संभावना बनी हुई है।