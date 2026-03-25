देश के कई राज्यों में आज भी बारिश होने की संभावना है

बारिश-अंधड़ के साथ बढ़ने लगा तापमान, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

क्या है खबर?

पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से इन दिनों देशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जहां ज्यादातर इलाकों में बारिश-अंधड के कारण तापमान में गिरावट के चलते मौसम सुहाना हो गया है, वहीं कुछ ऐसे भी इलाके हैं, जहां तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार (25 मार्च) को उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 12 राज्यों में बारिश-आंधी और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की है। दूसरी तरफ पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी रहेगी।