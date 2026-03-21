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अंधड़-बारिश और ओलावृष्टि से फिर लौटी सर्दी, आज इन राज्यों में बिगड़ेगा मौसम
कई राज्यों में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा

अंधड़-बारिश और ओलावृष्टि से फिर लौटी सर्दी, आज इन राज्यों में बिगड़ेगा मौसम

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Mar 21, 2026
09:00 am
क्या है खबर?

मार्च के शुरुआत में जहां भीषण गर्मी देखने को मिली थी, वहीं मौसम में आए बदलाव के कारण सर्दी फिर से लौट आई है। पिछले 2-3 दिनों से अंधड़-बारिश के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ कई शहरों में सुबह के वक्त कोहरा भी नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शनिवार को दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित 17 राज्यों में बारिश-आंधड़, बिजली गिरने और ओलावृष्टि होने की चेतावनी दी है।

कोहरा 

कई शहरों में दिखा घना कोहरा 

उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सुबह के वक्त कोहरा छाया नजर आया। शुक्रवार को 25 से ज्यादा जिलों में बारिश-अंधड़ और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलें खराब हो गई हैं। प्रदेश में अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान 6-8 डिग्री गिर सकता है। राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश में बारिश-अंधड़ और ओलावृष्टि का दौर जारी रहेगा, जिससे गर्मी से राहत मिली है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी अलर्ट जारी किया है।

ट्विटर पोस्ट

नोएडा में सुबह नजर आया कोहरा 

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बर्फबारी 

पहाड़ी राज्यों में जमी बर्फ की मोटी परत

हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में 4 दिन से जारी बारिश और बर्फबारी का दौर शनिवार को भी जारी रहेगा। मनाली, लाहौल-स्पीति और आस-पास के क्षेत्रों में रुक-रुक गिर रही बर्फ से हालात सर्दियों जैसे बन गए हैं। अटल टनल, सोलंग और रोहतांग पास 90-120cm तक मोटी परत जम गई है। इसके अलावा उत्तराखंड में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। 23 मार्च तक प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है।

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तापमान 

राजधानी में गिरा 7 डिग्री तक पारा 

दिल्ली में पिछले 2 दिनों से हो रही झमाझम बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान 5-7 डिग्री तक की गिरावट आई है। IMD के अनुसार, राजधानी में आज भी बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कई जगह बारिश, ओलावृष्टि और 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 15-16 डिग्री और अधिकतम 26 डिग्री के आस-पास रहने का अनुमान है। अगले एक सप्ताह तक दिन का तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है।

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