अंधड़-बारिश और ओलावृष्टि से फिर लौटी सर्दी, आज इन राज्यों में बिगड़ेगा मौसम

मार्च के शुरुआत में जहां भीषण गर्मी देखने को मिली थी, वहीं मौसम में आए बदलाव के कारण सर्दी फिर से लौट आई है। पिछले 2-3 दिनों से अंधड़-बारिश के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ कई शहरों में सुबह के वक्त कोहरा भी नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शनिवार को दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित 17 राज्यों में बारिश-आंधड़, बिजली गिरने और ओलावृष्टि होने की चेतावनी दी है।

कोहरा कई शहरों में दिखा घना कोहरा उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सुबह के वक्त कोहरा छाया नजर आया। शुक्रवार को 25 से ज्यादा जिलों में बारिश-अंधड़ और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलें खराब हो गई हैं। प्रदेश में अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान 6-8 डिग्री गिर सकता है। राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश में बारिश-अंधड़ और ओलावृष्टि का दौर जारी रहेगा, जिससे गर्मी से राहत मिली है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी अलर्ट जारी किया है।

ट्विटर पोस्ट नोएडा में सुबह नजर आया कोहरा #WATCH | Uttar Pradesh: A layer of fog hovers over Noida this morning. Visuals from Sector 122. pic.twitter.com/oTlXtzzJ52 — ANI (@ANI) March 21, 2026

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बर्फबारी पहाड़ी राज्यों में जमी बर्फ की मोटी परत हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में 4 दिन से जारी बारिश और बर्फबारी का दौर शनिवार को भी जारी रहेगा। मनाली, लाहौल-स्पीति और आस-पास के क्षेत्रों में रुक-रुक गिर रही बर्फ से हालात सर्दियों जैसे बन गए हैं। अटल टनल, सोलंग और रोहतांग पास 90-120cm तक मोटी परत जम गई है। इसके अलावा उत्तराखंड में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। 23 मार्च तक प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है।

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