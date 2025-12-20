LOADING...
उत्तर भारत में इन दिनों घना कोहरा देखने को मिल रहा है

उत्तर भारत में घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित, टेन और उड़ानें प्रभावित 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Dec 20, 2025
10:05 am
क्या है खबर?

पश्चिमी विक्षोभ के चलते आने वाले दिनों में मौसम पटलने के आसार बने हुए हैं। उत्तर भारत में कोहरा देखा जा रहा है। इससे रेल, सड़क और हवाई सेवा प्रभावित हो रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शनिवार और रविवार को हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। दूसरी तरफ दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार समेत 8 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट है।

उड़ानें 

कोहरे के कारण उड़ानें रद्द 

देश की राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में शनिवार सुबह घने कोहरे और धुंध के कारण दृश्यता कमजोर नजर आई, वहीं औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 376 पर पहुंच गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। कोहरे के चलते शुक्रवार को करीब 152 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। इसे देखते हुए एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके अलावा कई ट्रेनें देरी से चलीं।

ट्विटर पोस्ट

राजधानी में नजर आया घना कोहरा 

असर 

रेल यातायात पर पड़ा बुरा असर

उत्तर प्रदेश में भी कोहरे ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। शुक्रवार कई शहरों में दृश्यता शून्य दर्ज की गई। कोहरे और गलन के कारण पश्चिमी और पूर्वांचल जिलों में लोग ठिठुरते रहे। बिहार में पटना समेत 24 जिलों में शुक्रवार को धूप नहीं निकलने से शीतलहर के हालात रहे, जिसके चलते दरभंगा और मुंगेर में स्कूल बंद कर दिए गए। कोहरे के कारण 32 उड़ानें लेट रहीं। शनिवार को भी पूरे प्रदेश में कोहरे का अलर्ट है।

राहत 

राजस्थान में मिली थोड़ी राहत

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से सर्द हवाएं कमजोर हो गई हैं, जिससे कई जिलों में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। 22-23 दिसंबर को 10 जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट है। मध्य प्रदेश के 20 जिले शनिवार सुबह घने कोहरे से ढके रहे। इस दौरान कई जगह दृश्यता 50 मीटर से भी कम रह गई। कोहरे का कारण दिल्ली से भोपाल-इंदौर आने वाली ट्रेनें लेट हैं और उड़ानों पर भी असर पड़ रहा है।

