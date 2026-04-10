शराब दुकान के विरोध में ग्रामीणों ने पुलिस पर ही किया हमला, 32 घायल देश Apr 10, 2026

गोंदिया जिले के किदांगिपाड़ गाँव में माहौल उस समय गरमा गया, जब पुलिस ने एक शराब दुकान के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के मुख्य नेता संतोष दोनोडे को गिरफ्तार करने की कोशिश की। पुलिस की इस कार्रवाई से गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर पत्थरबाजी की। इस पत्थरबाजी में 32 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह प्रदर्शन 20 मार्च से चल रहा है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और युवा शामिल हैं। इन ग्रामीणों की मांग है कि यह शराब दुकान बंद की जाए।