शराब दुकान के विरोध में ग्रामीणों ने पुलिस पर ही किया हमला, 32 घायल
गोंदिया जिले के किदांगिपाड़ गाँव में माहौल उस समय गरमा गया, जब पुलिस ने एक शराब दुकान के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के मुख्य नेता संतोष दोनोडे को गिरफ्तार करने की कोशिश की। पुलिस की इस कार्रवाई से गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर पत्थरबाजी की। इस पत्थरबाजी में 32 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह प्रदर्शन 20 मार्च से चल रहा है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और युवा शामिल हैं। इन ग्रामीणों की मांग है कि यह शराब दुकान बंद की जाए।
संतोष दोनोडे गिरफ्तार, पुलिस कर रही है बातचीत
स्थानीय लोगों के मुताबिक, शराब दुकान की वजह से गाँव में रोजाना की जिंदगी दूभर हो गई है। पुलिस ने 5 अप्रैल को संतोष दोनोडे को पाबंदी का एक नोटिस थमाया था, जिसे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद अगले दिन पुलिस दोबारा गाँव पहुँची और दोनोडे को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे जैसे वरिष्ठ अधिकारी ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं, ताकि हालात शांत हो सकें और कोई सर्वमान्य समाधान निकल सके।