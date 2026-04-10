जयपुर में दिनदहाड़े महिला यात्री से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल, लोगों में आक्रोश
जयपुर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें दिनदहाड़े दो शख्स एक महिला यात्री को परेशान करते हुए दिख रहे हैं। महिला एक बाइक टैक्सी पर सवार थी, जबकि दो बदमाश एक मोटरसाइकिल पर उनका पीछा कर रहे थे। यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया। सबसे दुखद बात यह रही कि उस वक्त कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गया है। इस घटना से लोग बेहद परेशान और गुस्से में हैं। शहर की सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। यह घटना शहर में लोगों की बेरुखी और अनदेखी को भी उजागर करती है।
राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो ने की दोषियों को गिरफ्तार करने की अपील
वहीं, राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो ने जयपुर पुलिस से अपील की है कि वे इस घटना में शामिल दोषियों को जल्द से जल्द ढूंढकर गिरफ्तार करें। सोशल मीडिया पर भी लोग इस घटना के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। इस घटना से यह भी साफ होता है कि बाइक टैक्सी सेवाओं को और कड़े सुरक्षा नियमों की सख्त जरूरत है। खासकर उन महिला यात्रियों के लिए जो शहर में बेखौफ सफर करना चाहती हैं।