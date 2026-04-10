जयपुर में दिनदहाड़े महिला यात्री से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल, लोगों में आक्रोश देश Apr 10, 2026

जयपुर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें दिनदहाड़े दो शख्स एक महिला यात्री को परेशान करते हुए दिख रहे हैं। महिला एक बाइक टैक्सी पर सवार थी, जबकि दो बदमाश एक मोटरसाइकिल पर उनका पीछा कर रहे थे। यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया। सबसे दुखद बात यह रही कि उस वक्त कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गया है। इस घटना से लोग बेहद परेशान और गुस्से में हैं। शहर की सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। यह घटना शहर में लोगों की बेरुखी और अनदेखी को भी उजागर करती है।