उत्तराखंड के चंपावत में गहरी खाई में गिरने के बाद कार में लगी आग

उत्तराखंड: चंपावत में गहरी खाई में गिरने के बाद कार में लगी आग, 2 की मौत

लेखन गजेंद्र 05:32 pm Jun 19, 202605:32 pm

क्या है खबर?

उत्तराखंड के चंपावत जिले में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां चंपावत-लोहाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर 250 मीटर गहरी खाई में गिर गई और उसमें आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि महिला और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा बापरू के पास हुआ है। घटना की सूचना पर पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।