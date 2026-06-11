ऋषिकेश के नीर वाटर फॉल में पर्यटकों ने मारपीट की, प्रवेश शुल्क मांगने पर बिगड़े

घटना

क्या है पूरा मामला?

स्थानीय मीडिया के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के कुछ पर्यटक पुलिस की स्टीकर लगी गाड़ी से नीट वाटर फॉल पहुंचे थे। यहां उनसे प्रवेश शुल्क मांगा गया, जिसको पर्यटकों ने देने से इनकार कर दिया। इसके बाद समिति के कर्मचारियों ने बहस की तो मारपीट शुरू हो गई। कर्मचारियों और पर्यटकों के बीच डंडों से मारपीट हुई है, जिसमें कई कर्मचारी घायल हुए हैं। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आदेश, सत्यप्रकाश और लोकेश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।