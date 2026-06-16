देहरादून में NEET की तैयारी कर रही छात्रा ने फांसी लगाई, दोबारा से देनी थी परीक्षा

आत्महत्या

21 जून को देनी थी परीक्षा

पुलिस ने बताया कि छात्रा के पास से मिले सुसाइड नोट में "आई लव यू मम्मी-पापा" लिखा है और पढ़ाई में सफलता न मिलने से अपनी हताशा को बताया है। उसने आत्महत्या की जिम्मेदारी ली है। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को उसके परिजन कमरे में पहुंचे तो रिया पंखे के सहारे फांसी से लटकी मिली। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। बताया जा रहा है कि पेपर-लीक के बाद रिया को 21 जून को फिर NEET परीक्षा देनी थी।