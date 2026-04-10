उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से 2.04 करोड़ लोगों के नाम कटे, कुल मतदाताओं में 13 प्रतिशत की गिरावट
उत्तर प्रदेश ने अपनी मतदाता सूची को अपडेट करने का एक बड़ा काम पूरा कर लिया है। गलतियों और पुरानी हो चुकी एंट्रीज़ को हटाने के मकसद से 2.04 करोड़ से भी ज़्यादा मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। इस बड़े बदलाव के बाद, राज्य में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 15.44 करोड़ से घटकर अब 13.39 करोड़ हो गई है। यह कुल संख्या में करीब 13 प्रतिशत की गिरावट है।
मतदाता सूची में 54.5% पुरुष 45.5% महिलाएं
ताजा आंकड़ों के हिसाब से, अब मतदाता सूची में करीब 54.5 प्रतिशत पुरुष और 45.5 प्रतिशत महिलाएं हैं। साथ ही, 4,200 से ज़्यादा तीसरे लिंग के मतदाताओं को भी इस सूची में शामिल किया गया है।
पुरुषों और महिलाओं के लिंग अनुपात में भी थोड़ा सुधार देखने को मिला है। यह अब हर 1,000 पुरुषों पर 834 महिलाओं का हो गया है, जबकि पहले यह आंकड़ा 824 था। इसके अलावा, इस सूची में करीब 18 लाख ऐसे युवा मतदाता भी हैं जिनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच है। अगर आप पहली बार वोट देने जा रहे हैं, तो अपनी वोटर सूची में नाम ज़रूर जांच लें।