उत्तर प्रदेश: सहारनपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने ली 3 मजदूरों की जान

पुलिस हादसे की जांच में जुटी

पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हादसे की असल वजह जानने की कोशिश कर रही है।

शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि यह दुर्घटना ड्राइवर की लापरवाही और तेज़ रफ़्तार से गाड़ी चलाने के कारण हुई होगी। देवबंद के CO अभितेश सिंह ने जानकारी दी कि इस दुखद घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।