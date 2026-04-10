उत्तर प्रदेश: सहारनपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने ली 3 मजदूरों की जान
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उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। निर्माणाधीन पुल के पास एक टिन शेड में 5 मजदूर सो रहे थे। तभी अचानक एक ट्रक अनियंत्रित होकर शेड पर पलट गया। इस हादसे में असगर, इस्तकार और शौकीन नाम के 3 मजदूरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं, 2 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है।
पुलिस हादसे की जांच में जुटी
पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हादसे की असल वजह जानने की कोशिश कर रही है।
शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि यह दुर्घटना ड्राइवर की लापरवाही और तेज़ रफ़्तार से गाड़ी चलाने के कारण हुई होगी। देवबंद के CO अभितेश सिंह ने जानकारी दी कि इस दुखद घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।