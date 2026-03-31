उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में घर के अंदर पति-पत्नी और 2 बच्चों के शव मिले
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मंगलवार को एक ही परिवार के 4 लोगों का शव घर के अंदर मिलने से सनसनी फैल गई। मृतकों में पति-पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के सरवट इलाके की है। पुलिस ने बताया कि इरशाद (32 वर्ष) का शव फंदे के सहारे पंखे से लटका था, जबकि उसकी पत्नी नूरीन का शव फर्श पर पड़ा था। बेटा आहिल (2 साल) और बेटी अक्शा (1 माह) बिस्तर पर मृत मिले।
घटना
कैसे हुआ घटना का खुलासा?
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि मंगलवार को सुबह काफी देर तक इरशाद के घर का दरवाजा नहीं खुला तो आसपास के लोगों को चिंता हुई। उन्होंने पहले दरवाजा खटखटाया और जवाब न मिलने पर इरशाद के भाई नौशाद को बुलाया। नौशाद को भी कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर 4 लोगों के शव देखकर लोगों की चीख निकल गई।
जांच
परिवार ने क्यों की आत्महत्या?
पड़ोसियों ने बताया कि ईद के बाद इरशाद की बहन आई थी, जिसे इरशाद ने 1,700 रुपये ईदी दी थी। इससे नूरीन नाराज थी। सोमवार को नूरीन की 2 बहनें भी घर आई थीं, जिससे झगड़ा बढ़ गया। मंगलवार तड़के 4 बजे तक इरशाद और नूरीन के बीच लड़ाई की आवाज आती रही। पुलिस का कहना है कि संभवत: इरशाद ने पहले पत्नी और बच्चों को मारा, उसके बाद खुद फांसी लगाई है। फिलहाल, जांच जारी है।
ट्विटर पोस्ट
घटना के बाद इलाके में जुटी भीड़
एक परिवार के 4लोगों के शव मिले हैं— Rajan Yadav (@beingrajanrao) March 31, 2026
पति पत्नी और दो बच्चों के शव पंखे,
मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है,
पुलिस जांच में जुटी""
📍 मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश pic.twitter.com/tX8xDVZHXP