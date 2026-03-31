उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में घर के अंदर पति-पत्नी और 2 बच्चों के शव मिले

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में घर के अंदर पति-पत्नी और 2 बच्चों के शव मिले

लेखन गजेंद्र 03:54 pm Mar 31, 202603:54 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मंगलवार को एक ही परिवार के 4 लोगों का शव घर के अंदर मिलने से सनसनी फैल गई। मृतकों में पति-पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के सरवट इलाके की है। पुलिस ने बताया कि इरशाद (32 वर्ष) का शव फंदे के सहारे पंखे से लटका था, जबकि उसकी पत्नी नूरीन का शव फर्श पर पड़ा था। बेटा आहिल (2 साल) और बेटी अक्शा (1 माह) बिस्तर पर मृत मिले।