उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मी और लेखपाल समेत ये कर्मचारी छिपा रहे अपनी संपत्ति

संपत्ति इन 3 विभागों के कर्मचारी छिपा रहे संपत्ति दैनिक जागरण के मुताबिक, प्रदेश में स्वास्थ्य, गृह (पुलिस) और राजस्व विभाग के कर्मचारी अपनी संपत्ति छिपाने में सबसे आगे हैं। विभागों के 47,816 कर्मचारियों ने 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति की जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं की है। स्वास्थ्य के 15,150, गृह के 6,479 और राजस्व (तहसील) के 5,682 कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं किया है, जो 57 प्रतिशत से अधिक हैं। इन विभागों में इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षा अधिकारी, पुलिसकर्मी, लेखपाल आदि तैनात होते हैं।

खुलासा सिर्फ 8 विभागों के शत-प्रतिशत कर्मचारियों ने बताई संपत्ति रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश के 73 विभागों में सभी श्रेणियों के 8,65,460 राज्यकर्मी हैं, जिसमें 65 विभागों के सभी कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति की जानकारी नहीं दी है। अभी तक सिर्फ 8 विभागों के शत-प्रतिशत कर्मचारियों ने ही संपत्ति की जानकारी समय से पहले पोर्टल पर अपलोड की है, जिसमें पर्यावरण, ऊर्जा, सैनिक कल्याण, रेशम, आवास और नगर नियोजन, टेक्सटाइल, जिला गजेटियर और विधान परिषद सचिवालय के कर्मचारी शामिल हैं।

