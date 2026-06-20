उत्तर प्रदेश में NEET परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र ने आत्महत्या कर ली

उत्तर प्रदेश: एक और NEET छात्र ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव

लेखन भारत शर्मा 02:29 pm Jun 20, 202602:29 pm

क्या है खबर?

NEET-UG परीक्षा के दबाव में छात्रों के आत्महत्या करने का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में NEET परीक्षा की तैयारी कर रहे 22 साल के एक छात्र ने अपने कमरे में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। यह जघन्य कदम उठाने से पहले छात्र ने एक भावुक वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने अपनी मौत की वजह बयां की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।