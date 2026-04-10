उत्तर प्रदेश: एक साथ 25 गिद्धों की मौत से हड़कंप, अब सामने आई वजह देश Apr 10, 2026

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी सेमरिया गांव में 25 हिमालयन गिद्ध मरे हुए मिले हैं। आशंका है कि इन्होंने जहरीले शवों का मांस खा लिया था। अधिकारियों को संदेह है कि इन गिद्धों ने गलती से आवारा कुत्तों के लिए रखा गया कीटनाशक मिला चावल खा लिया, जिसके बाद इनकी जान चली गई। एक गांववाले ने देखा कि गिद्ध आसमान में चक्कर लगा रहे थे और फिर अचानक जमीन पर गिर पड़े। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया।