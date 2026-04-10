उत्तर प्रदेश: एक साथ 25 गिद्धों की मौत से हड़कंप, अब सामने आई वजह
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उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी सेमरिया गांव में 25 हिमालयन गिद्ध मरे हुए मिले हैं। आशंका है कि इन्होंने जहरीले शवों का मांस खा लिया था। अधिकारियों को संदेह है कि इन गिद्धों ने गलती से आवारा कुत्तों के लिए रखा गया कीटनाशक मिला चावल खा लिया, जिसके बाद इनकी जान चली गई। एक गांववाले ने देखा कि गिद्ध आसमान में चक्कर लगा रहे थे और फिर अचानक जमीन पर गिर पड़े। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया।
6 गिद्धों को बचाया गया
छह गिद्धों को बचाया गया और उनका इलाज किया गया। उनमें से 4 ठीक हो चुके हैं।
गिद्धों का पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है और सही वजह जानने के लिए नमूने लैब में भेजे गए हैं।
इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसे रोकने के लिए वन विभाग ने जहरीले पदार्थों के इस्तेमाल के खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करने का अभियान शुरू किया है।