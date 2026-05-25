क्या भारत ने अमेरिकी विदेश मंत्री के सामने उठाया ईरान युद्ध में पाकिस्तानी मध्यस्थता का मुद्दा?

बयान

मुझे नहीं लगता भारत कोई शिकायत करेगा- रुबियो

रुबियो ने कहा, "भारत हमेशा इस बात की ओर इशारा करता रहा है और चिंतित रहता है कि पाकिस्तान की जमीन से आतंकवादी गुट काम कर रहे हैं, जो भारत को निशाना बनाते हैं। लेकिन जहां तक ईरान के मामले में उनकी मध्यस्थ और सूत्रधार की भूमिका का सवाल है, तो इस पर कभी कोई बात नहीं हुई। मुझे नहीं लगता कि वे इस बारे में कोई शिकायत करेंगे। मेरा मतलब है, पाकिस्तान के साथ उनका मुद्दा कुछ और है।"