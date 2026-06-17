बदायूं में हाईवे पर रेस लगा रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर

बदायूं: हाईवे पर रेस लगा रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, 6 महिलाओं की मौत

लेखन गजेंद्र 05:01 pm Jun 17, 202605:01 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के बदायूं में बुधवार को भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां बरेली-मथुरा हाईवे पर रेस लगा रहे 2 ट्रैक्टर-ट्रॉली चालकों ने एक ई-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें सवार 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा दोपहर को उझानी कोतवाली क्षेत्र में जुनुइया गांव स्थित करुआ पुल के समीप हुआ है। हादसे में जान गंवाने वाले सभी 6 मृतक महिलाएं हैं। पुलिस ने 2 घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया है। दोनों ट्रैक्टर चालक फरार हो गए हैं।