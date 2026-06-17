बदायूं: हाईवे पर रेस लगा रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, 6 महिलाओं की मौत
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के बदायूं में बुधवार को भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां बरेली-मथुरा हाईवे पर रेस लगा रहे 2 ट्रैक्टर-ट्रॉली चालकों ने एक ई-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें सवार 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा दोपहर को उझानी कोतवाली क्षेत्र में जुनुइया गांव स्थित करुआ पुल के समीप हुआ है। हादसे में जान गंवाने वाले सभी 6 मृतक महिलाएं हैं। पुलिस ने 2 घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया है। दोनों ट्रैक्टर चालक फरार हो गए हैं।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
मुरावन नगला निवासी 7 लोग ई-रिक्शा से गढ़ौना गांव जा रहे थे, तभी करुआ पुल के पास 2 ट्रैक्टर-ट्रॉली चालकों ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। किसी तरह सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां रिक्शा चालक सनी (32), डाल सिंह (58) घायल अवस्था में भर्ती हैं। राजकुमारी (55) पत्नी डालसिंह, गंगा (32), रेवती (80), प्रेम देवी (45), नारायणी देवी (32) और आरती को मृत घोषित किया गया है।
जांच
दूल्हे की शादी का शगुन देने जा रही थीं महिलाएं
पुलिस ने बताया कि डाल सिंह के बेटे कुंवर पाल की शादी 29 जून को तय है, जिसके लिए उनकी घर की महिलाएं शादी की रस्म का शगुन लेकर पड़ोसी गांव गढ़ौना जा रही थीं। घटना में दुल्हे की मां और बहन के साथ 2 भाभियों की भी मौत हो गई है। हादसे की सूचना मिलने पर पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है और और खुशियां मातम में बदल गई हैं।
जांच
दोनों ट्रैक्टर चालक फरार
स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि दोनों ट्रैक्टर चालक निर्माणाधीन हाईवे की एक ही लेन पर तेज रफ्तार में रेस लगा रहे थे। तभी सामने से ई-रिक्शा आ गया। इस दौरान एक ट्रैक्टर ने दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश की, तो एक ट्रैक्टर ने ई-रिक्शा को टक्कर मारी और दूसरे ने लोगों को रौद दिया। हादसे के बाद एक ट्रैक्टर चालक अपना वाहन लेकर भाग गया, जबकि दूसरे ने वाहन वहीं छोड़ दिया।