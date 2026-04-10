LPG की किल्लत पर प्रल्हाद जोशी का 'गेम चेंजर' दांव, इलेक्ट्रिक चूल्हा बनेगा नई जान

होर्मुज तनाव ने भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर असर

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भारत की ऊर्जा आपूर्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। देश का आधे से ज़्यादा तेल और लगभग 90% LPG इसी रास्ते से होकर आता है।

हाल ही में जब वहाँ तनाव बढ़ा, तो कई भारतीय जहाज़ फंस गए और LPG की व्यावसायिक आपूर्ति भी बाधित हो गई। अमेरिका और ईरान के बीच हुए अस्थायी युद्धविराम से फिलहाल आपूर्ति स्थिर होने की उम्मीद जगी है, लेकिन जोशी का यह कदम दिखाता है कि भारत अब अपनी घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़्यादा समझदार और भरोसेमंद तरीकों की तलाश कर रहा है।