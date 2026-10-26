मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी की जान लेने वाली तुर्की जिगाना पिस्तौल से टाइगर श्रॉफ पर हमला

रिपोर्ट के मुताबिक, जिगाना पिस्तौल का मई 2022 में मूसेवाला की हत्या में उपयोग किया गया था। हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली थी।

इसके बाद अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या भी इसी पिस्तौल से हुई।

अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जियाउद्दीन बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी इसी तुर्की हथियार का इस्तेमाल किया गया था।

सलमान खान के घर पर देसी पिस्तौल से गोलीबारी हुई थी।