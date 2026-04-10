सेल्फी की होड़ में मुलगुम्मी वॉटरफॉल में बही तीन किशोरियां

पुलिस ने जांच शुरू की, सेल्फी लेने से बचने की चेतावनी

पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है और लोगों को लगातार चेतावनी दे रही है। पुलिस का कहना है कि दिखने में छोटे वॉटरफॉल भी बेहद खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि उनमें अक्सर छिपे हुए बहाव और फिसलन भरी चट्टानें होती हैं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे दूर-दराज के इलाकों में पानी के स्रोतों के बहुत करीब न जाएं और वहां सेल्फी लेने से बचें। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रकृति के खतरों को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए।