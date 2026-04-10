सेल्फी की होड़ में मुलगुम्मी वॉटरफॉल में बही तीन किशोरियां
जंबूवलसा गांव में गुरुवार को तीन किशोरियों की जान सेल्फी लेते वक्त मुलगुम्मी वॉटरफॉल में फिसलने से चली गई। ये सभी लड़कियाँ गीली चट्टानों पर खड़े होकर तस्वीरें ले रही थीं, तभी अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और वे झरने के तेज बहाव में जा गिरीं। हालांकि स्थानीय लोगों ने एक लड़की को बचाने में कामयाबी पाई, लेकिन त्रिशा (17), रत्नकुमारी (16) और पवित्रा (16) को बचाया नहीं जा सका और वे पानी के साथ बह गईं।
पुलिस ने जांच शुरू की, सेल्फी लेने से बचने की चेतावनी
पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है और लोगों को लगातार चेतावनी दे रही है। पुलिस का कहना है कि दिखने में छोटे वॉटरफॉल भी बेहद खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि उनमें अक्सर छिपे हुए बहाव और फिसलन भरी चट्टानें होती हैं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे दूर-दराज के इलाकों में पानी के स्रोतों के बहुत करीब न जाएं और वहां सेल्फी लेने से बचें। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रकृति के खतरों को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए।