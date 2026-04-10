अरब सागर के ऊपर से 3,000 किलोमीटर लंबी यात्रा पर निकले तीन अमूर फाल्कन पक्षी

मणिपुर का प्रोजेक्ट 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा की उड़ान पर रख रहा नज़र

मणिपुर में चलाए जा रहे अमूर फाल्कन ट्रैकिंग प्रोजेक्ट की बदौलत वैज्ञानिकों को इन पक्षियों के माइग्रेशन रूट्स के बारे में कई अहम बातें पता चल रही हैं। एक समय में इन पक्षियों का शिकार किया जाता था, लेकिन अब मणिपुर में इन्हें खास सुरक्षा मिली हुई है। टैग किए गए इन फाल्कन ने अफ्रीका और एशिया के बीच पहले ही करीब 11,000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। इस डेटा से शोधकर्ताओं को यह समझने में आसानी हो रही है कि ये नन्हे प्रवासी पक्षी इतनी लंबी दूरी कैसे तय कर लेते हैं। साथ ही, इससे उनके रास्ते में पड़ने वाले स्टॉपओवर साइट्स को और बेहतर तरीके से कैसे संरक्षित किया जाए, इस पर भी जानकारी मिल रही है।