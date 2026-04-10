तस्करों द्वारा 26 भारतीयों को रूस-यूक्रेन युद्ध में बेचने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने रूस में फंसे 26 भारतीयों के मामले में संज्ञान लिया। दरअसल, एक याचिका में आरोप लगाया गया था कि इन भारतीयों को यूक्रेन युद्ध में लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस पर तत्काल कार्रवाई करने की बात कही और साथ ही मानव तस्करी की आशंका को लेकर अपनी गंभीर चिंता भी जाहिर की।
कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिया
कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निर्देश दिया कि वे इस याचिका की प्रति लेकर केंद्र सरकार से भारतीय नागरिकों की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी जुटाएं। यह कदम दर्शाता है कि कोर्ट उन मामलों को कितनी गंभीरता से लेता है, जहाँ भारतीय नागरिकों की जान दांव पर लगी होती है, भले ही वे देश से बाहर क्यों न हों।