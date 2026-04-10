तस्करों द्वारा 26 भारतीयों को रूस-यूक्रेन युद्ध में बेचने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट देश Apr 10, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने रूस में फंसे 26 भारतीयों के मामले में संज्ञान लिया। दरअसल, एक याचिका में आरोप लगाया गया था कि इन भारतीयों को यूक्रेन युद्ध में लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस पर तत्काल कार्रवाई करने की बात कही और साथ ही मानव तस्करी की आशंका को लेकर अपनी गंभीर चिंता भी जाहिर की।