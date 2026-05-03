UIDAI का बड़ा खुलासा, आधार के नए डिजाइन को बताया फर्जी देश May 03, 2026

हाल ही में सोशल मीडिया पर आधार कार्ड के नए डिजाइन को लेकर काफी चर्चा थी, लेकिन सरकार ने अब साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आधार के सुरक्षा फीचर्स को अपग्रेड करने और डाटा लीक रोकने के दावों के साथ जो पोस्ट्स वायरल हुए, वे सब निराधार अफवाहें हैं। अधिकारियों ने साफ किया है कि अगर आधार में कोई बदलाव या अपडेट होता है, तो उसकी जानकारी UIDAI सीधे देगा, न कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले किसी भी फॉरवर्ड मैसेज से।