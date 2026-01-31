अयोध्या में 30 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा राम मंदिर का निर्माण कार्य

अयोध्या में 30 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा राम मंदिर का निर्माण कार्य, जानिए कुल लागत

लेखन भारत शर्मा 07:28 pm Jan 31, 202607:28 pm

क्या है खबर?

अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य 30 अप्रैल तक पूरा होने की उम्मीद है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने एक बैठक के बाद इसकी घोषणा की है। PTI के अनुसार, उन्होंने बताया कि परियोजना की कुल लागत लगभग 1,900 करोड़ रुपये है। प्रमुख निर्माण कंपनियां लार्सन एंड टुब्रो और टाटा कंसल्टेंसी, जो स्थल पर महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम दे रही हैं, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद 30 अप्रैल तक मंदिर परिसर छोड़ देंगी।