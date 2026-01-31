अयोध्या में 30 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा राम मंदिर का निर्माण कार्य, जानिए कुल लागत
क्या है खबर?
अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य 30 अप्रैल तक पूरा होने की उम्मीद है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने एक बैठक के बाद इसकी घोषणा की है। PTI के अनुसार, उन्होंने बताया कि परियोजना की कुल लागत लगभग 1,900 करोड़ रुपये है। प्रमुख निर्माण कंपनियां लार्सन एंड टुब्रो और टाटा कंसल्टेंसी, जो स्थल पर महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम दे रही हैं, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद 30 अप्रैल तक मंदिर परिसर छोड़ देंगी।
निर्देश
कागजी कार्रवाई और बिल भुगतान प्रक्रियाओं को पूरा करने के निर्देश
मिश्रा ने कहा, "सभी कागजी कार्रवाई और बिल भुगतान प्रक्रियाओं को 30 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। दोनों कंपनियों ने सभी कार्यों के लिए 3 साल की वारंटी दी है। रखरखाव और देखभाल के लिए दोनों संगठनों की एक छोटी टीम मंदिर परिसर के अंदर तैनात रहेगी।" उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल के बाद दोनों कंपनियों के साथ सभी समझौतों को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाएगा।
भुगतान
राम मंदिर परियोजना के लिए 1,600 करोड़ रुपये का किया भुगतान
मिश्रा ने खर्च का विवरण देते हुए यह भी बताया कि राम मंदिर परियोजना पर कुल खर्च लगभग 1,900 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिसमें से लगभग 1,600 करोड़ रुपये (GST समेत) के भुगतान पहले ही किए जा चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि बैठक में निर्माण और संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई और कार्य पूर्ण होने तथा जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के लिए अंतिम समय सीमा पर भी चर्चा की गई।