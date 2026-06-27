महाराष्ट्र के ठाणे में परीक्षा से पहले लीक हुआ TET परीक्षा का पेपर (तस्वीर: फाइल)

महाराष्ट्र के ठाणे में परीक्षा से पहले लीक हुआ TET का पेपर, स्थगित हुई परीक्षा

लेखन भारत शर्मा 02:34 pm Jun 27, 202602:34 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र में रविवार को होने वाली महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHA TET 2026) का पेपर एक दिन पहले ठाणे के भिवंडी में लीक हो गया। ऐसे में सरकार ने परीक्षा को स्थगित कर दिया है। महाराष्ट्र पुलिस और शिक्षा विभाग को जानकारी मिली थी कि भिवंडी इलाके में किसी के पास TET का प्रश्न पत्र मौजूद है। मामले की गहन जांच के बाद FIR दर्ज करते हुए अब कल होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है।