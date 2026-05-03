तेलंगाना का मेगा तोहफा: 100 दिन में 6,000 करोड़ रुपये, कर्मचारियों के लिए मुफ्त हेल्थ कार्ड भी देश May 03, 2026

तेलंगाना के सरकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक बड़ी राहत दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि राज्य सरकार अगले 100 दिनों के भीतर 6,000 करोड़ रुपये के लंबित रिटायरमेंट बेनिफिट्स का भुगतान कर देगी।

कांग्रेस सरकार का यह कदम लंबे समय से अटके मुद्दों को सुलझाने और रिटायर हुए उन कर्मचारियों को राहत देने के लिए उठाया गया है, जिनके 2023 से पहले के दावे अभी तक बकाया थे। हालांकि, कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही इनमें से कई मामलों को निपटाने का काम चल रहा था, जिसे अब तेजी से पूरा किया जाएगा।