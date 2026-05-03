तेलंगाना में बेरहम ड्राइवर की करतूत, शख्स को 2 किलोमीटर तक कार के बोनट पर घसीटा देश May 03, 2026

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में सड़क पर हुए विवाद ने तब खतरनाक मोड़ ले लिया जब एक व्यक्ति को कार के बोनट पर करीब 2 किलोमीटर तक घसीटा गया। यह घटना तब शुरू हुई जब एक कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।

जब मोटरसाइकिल सवार ने कार चालक से बात करने की कोशिश की, तो वह भागने लगा। जिलानी ने कार को रोकने के लिए उसके सामने खड़े हो गए, लेकिन ड्राइवर रुका नहीं और उन्हें बोनट पर घसीटते हुए भाग निकला।