SIR पर सुप्रीम कोर्ट का सरकार-चुनाव आयोग को नोटिस; राहुल गांधी से भी सफाई मांगी

प्रदर्शनों के दौरान महिला पत्रकारों पर कथित हमले का मुद्दा भी उठा। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि तकनीक के इस युग में मोबाइल फोन रखने वाला कोई भी व्यक्ति पत्रकार हो सकता है।

मेहता ने कहा, "कई लोग माइक्रोफोन लेकर घूमते हैं, दावा करते हैं कि वे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और बाद में वीडियो को रील के रूप में अपलोड करते हैं। एक रीलमेकर और स्वतंत्र पत्रकार के बीच अंतर करना मुश्किल है।"