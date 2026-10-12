राहुल गांधी के 'दिल्ली चलो' आह्वान पर सड़क पर उमड़ी भीड़

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च का नेतृत्व किया, याचिका दायर

लेखन गजेंद्र 04:16 pm Oct 12, 202604:16 pm

क्या है खबर?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आह्वान पर सोमवार को बाराखंभा से सुप्रीम कोर्ट तक 'दिल्ली चलो' के आह्वान के बाद लुटियंस दिल्ली की सड़क भीड़ से पटी गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल के साथ तमाम विपक्षी नेता बस में सवार होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। मंडी हाउस के आगे राहुल और प्रियंका गांधी ने छात्र नेता नेरा बोरा को साथ लेकर पैदल ही मार्च का नेतृत्व किया। विपक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है।