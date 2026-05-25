सुप्रीम कोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ याचिका, पीठ बोली- इतनी भावुकता से न लें

सुनवाई

CJP के खिलाफ अलग-अलग दायर की गई है याचिका

कोर्ट ने CJP के खिलाफ अलग-अलग जनहित याचिका दायर की गई है। इस दौरान एक याचिकाकर्ता ने कहा कि कोर्ट में होने वाली बातचीत का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। इस पर CJI ने जवाब दिया, "अभी ऐसी कोई गंभीर आपात स्थिति नहीं है। देखते हैं क्या होता है।" एक अलग याचिका में आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के फर्जी अधिवक्ताओं और फर्जी कानून की डिग्रियों की जांच की भी मांग की गई है।