चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कानून पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट, विभाजित फैसला वापस लेने की मांग

दिसंबर 2023 को संसद से कानून पारित किया गया कि CEC-EC की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सलाह पर होगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और केंद्रीय कैबिनेट का एक मंत्री शामिल होगा।

कानून बनने तक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जब तक समिति नहीं बनती, तब तक चुनाव आयोग में नियुक्तियां प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और CJI की समिति करेगी।

कानून बनने पर समिति में सरकार का बहुमत हो गया, जिसे चुनौती दी गई है।