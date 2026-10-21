हमलावरों ने पहले टाइगर श्रॉफ की जगह सलमान खान पर हमले की योजना बनाई थी

हमलावरों के निशाने पर थे सलमान खान, अमिताभ-आमिर के घर की भी रेकी की- रिपोर्ट

लेखन आबिद खान 10:42 am Oct 21, 202610:42 am

क्या है खबर?

मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि हमलावरों के निशाने पर टाइगर नहीं, बल्कि सलमान खान थे। हमलावरों ने सलमान के घर की रेकी भी की थी। हालांकि, उनकी भारी सुरक्षा देखकर उन्होंने योजना बदल ली। इसके अलावा हमलावरों ने अमिताभ बच्चन, आमिर खान और अक्षय कुमार के घर की भी रेकी की थी। इनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए टाइगर पर हमला किया गया।