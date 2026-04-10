100 करोड़ रुपये का जमीन सौदा विवाद: आंध्र प्रदेश सरकार ने रद्द किया आवंटन

YSR कांग्रेस ने लगाया कम मूल्यांकन का आरोप

विपक्षी YSR कांग्रेस ने इस सौदे में पारदर्शिता की कमी को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की। पार्टी ने आरोप लगाया कि इस जमीन का मूल्यांकन बहुत कम किया गया था, जिससे सरकारी खजाने को सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता था। YSR कांग्रेस ने विशाखापत्तनम और मल्लावल्ली मेगा फूड पार्क में लुलू ग्रुप को फायदा पहुंचाने वाले कुछ और सौदों का भी जिक्र किया। जनता की नाराजगी और कानूनी आपत्तियों के बाद, सरकार ने अब आश्वासन दिया है कि भविष्य में जमीन का आवंटन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा और इसमें जनता के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।