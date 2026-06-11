राजस्थान में प्री-वेडिंग शूट के दौरान गहरे पानी के कुंड में डूबकर युवक की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

राजस्थान में प्री-वेडिंग शूट के दौरान कुंड में उतरा युवक, मंगेतर के सामने डूबकर मौत

लेखन गजेंद्र 11:51 am Jun 11, 202611:51 am

क्या है खबर?

राजस्थान के राजसमंद जिले में एक नवजोड़े की खुशियां तब मातम में बदल गई, जब प्री-वेडिंग शूट के दौरान युवक की उसकी मंगेतर के सामने मौत हो गई। हादसा 9 जून को दिवेर थाना क्षेत्र में बागाना ग्राम पंचायत में बने गौरीधाम पर्यटन स्थल में हुआ है। मृतक युवक की पहचान चित्तौड़गढ़ निवासी अर्जुन दमामी (20) के रूप में हुई है। युवक का शव बरामद कर लिया गया है। घटना के बाद दोनों घरों में दुख का पहाड़ टूटा है।