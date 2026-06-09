राजस्थान में जयपुर की पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बच्चे समेत 3 की मौत

हादसा

रिहायशी इलाके में थी फैक्ट्री

खोह नागरियान थाना क्षेत्र के आयशा नगर तलाई क्षेत्र में यह पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। इसके आसपास रिहायशी बस्ती बनी हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि फैक्ट्री को रिहायशी इलाके में चलने की अनुमति कैसे मिली। आग लगने के कारणों की भी जांच शुरू कर दी है। हालांकि, किसी प्रकार के धमाके की आवाज नहीं सुनी गई, जिससे पटाखों में विस्फोट होने की बात भी सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।