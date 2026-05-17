राजस्थान: 2 बहनों ने सालों तक सामूहिक दुष्कर्म और ब्लैकमेल झेलने के बाद की आत्महत्या

राजस्थान के जोधपुर ग्रामीण जिले में एक चौंकाने वाली घटना में सालों से कथित सामूहिक दुष्कर्म और ब्लैकमेल का दंश झेलने के बाद 2 बहनों ने आत्महत्या कर ली। छोटी बहन ने अप्रैल में पहली बार शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने 8 पुरुषों पर 4 साल तक अपनी बड़ी बहन का यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। न्याय की मांग में उसकी छोटी बहन ने शुक्रवार को पानी की टंकी पर चढ़कर विषाक्त पदार्थ खा लिया।

शिकायत छोटी बहन ने 11 अप्रैल को दर्ज कराई थी शिकायत छोटी बहन ने 11 अप्रैल को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने ई-मित्र सेवा केंद्र संचालक महिपाल के साथ शिवराज, गोपाल, विजयराम, दिनेश, मनोज और पुखराज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसने उन पर अपनी बड़ी बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने और ब्लैकमेल कर पैसे वसूलने का आरोप लगाया था। उसने आगे बताया कि असहनीय पीड़ा सहन न कर पाने के कारण उसने 20 मार्च को आत्महत्या कर ली।

चेतावनी युवती ने पुलिस को कार्रवाई न होने पर दी थी आत्महत्या की चेतावनी छोटी बहन ने पुलिस को चेतावनी दी थी कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह आत्महत्या कर लेगी। बड़ी बहन की आत्महत्या के बाद उसी आरोपी ने कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया और उसकी बहन के वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी दी। FIR दर्ज कराने के बावजूद उसे आरोपियों से लगातार धमकियां मिलती रहीं, जो लगातार अपने खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होने का दावा कर रहे थे।

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प्रदर्शन राजपूत समुदाय ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया दोनों बहनों की मौत से राजपूत समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया है। MDM अस्पताल के बाहर भीड़ ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां छोटी बहन का शव रखा गया था। मारवाड़ राजपूत सोसाइटी के अध्यक्ष हनुमान सिंह खंगटा ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जोधपुर पुलिस अधीक्षक (SP) पीडी नित्या ने बताया कि महिपाल और एक अन्य आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

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