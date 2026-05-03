पुणे में 2 बच्चों की हत्या से हड़कंप, नाबालिग समेत 2 आरोपी गिरफ्तार देश May 03, 2026

पुणे में 1 मई को दो दिल दहला देने वाली घटनाएं हुईं। एक मामले में, 3 साल का बच्चा अपने घर के बाहर खेलते समय अचानक गायब हो गया। काफी तलाश के बाद, वह अपने घर के पास एक मकान में सूटकेस के अंदर मृत मिला।

पुलिस बताती है कि इस मामले का आरोपी खुद एक नाबालिग है। उसने बच्चे को चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले लिया था और जब बच्चे का परिवार उसे ढूंढ रहा था, तब उन्हें गुमराह करने की कोशिश भी की।