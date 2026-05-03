पुणे में 2 बच्चों की हत्या से हड़कंप, नाबालिग समेत 2 आरोपी गिरफ्तार
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पुणे में 1 मई को दो दिल दहला देने वाली घटनाएं हुईं। एक मामले में, 3 साल का बच्चा अपने घर के बाहर खेलते समय अचानक गायब हो गया। काफी तलाश के बाद, वह अपने घर के पास एक मकान में सूटकेस के अंदर मृत मिला।
पुलिस बताती है कि इस मामले का आरोपी खुद एक नाबालिग है। उसने बच्चे को चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले लिया था और जब बच्चे का परिवार उसे ढूंढ रहा था, तब उन्हें गुमराह करने की कोशिश भी की।
स्टेशन के पास किशोर पकड़ा गया, 65 साल के व्यक्ति की गिरफ्तारी
पुलिस ने CCTV फुटेज और गुप्त जानकारी की मदद से इस किशोर को पुणे रेलवे स्टेशन के पास पकड़ा। वह शहर से भागने की कोशिश कर रहा था।
इसी दिन, पुलिस ने पास के एक गांव में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या के आरोप में एक 65 साल के व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया।