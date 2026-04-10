दिल्ली विधानसभा का दरवाजा तोड़कर कार घुसाने का मामले की जांच में जुटी पुलिस देश Apr 10, 2026

6 अप्रैल को सरबजीत सिंह ने दिल्ली विधानसभा के वीआईपी गेट से अपनी कार अंदर घुसा दी थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब उसे मानसिक स्वास्थ्य का उपचार मिल रहा है और AIHBS में उस पर नज़र रखी जा रही है। पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या उसने यह कदम अकेले उठाया या फिर इसमें कोई आतंकी एंगल है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। इस मामले की जांच अभी भी जारी है और सरबजीत सिंह फिलहाल आठ दिन की पुलिस हिरासत में है।