दिल्ली विधानसभा का दरवाजा तोड़कर कार घुसाने का मामले की जांच में जुटी पुलिस
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6 अप्रैल को सरबजीत सिंह ने दिल्ली विधानसभा के वीआईपी गेट से अपनी कार अंदर घुसा दी थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब उसे मानसिक स्वास्थ्य का उपचार मिल रहा है और AIHBS में उस पर नज़र रखी जा रही है। पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या उसने यह कदम अकेले उठाया या फिर इसमें कोई आतंकी एंगल है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। इस मामले की जांच अभी भी जारी है और सरबजीत सिंह फिलहाल आठ दिन की पुलिस हिरासत में है।
पूछताछ के दौरान सरबजीत सिंह ने हिंसक व्यवहार दिखाया
पूछताछ के दौरान सरबजीत सिंह हिंसक व्यवहार करने लगा, जिसकी वजह से डॉक्टरों को बीच-बचाव करना पड़ा। उसके परिवार ने बताया कि वह कई सालों से डिप्रेशन से जूझ रहा था, लेकिन हाल ही में उसने अपनी दवाइयाँ लेनी बंद कर दी थीं। अभी वह चिकित्सीय निगरानी में है, जबकि अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह सब क्यों और कैसे हुआ।