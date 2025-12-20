पश्चिम बंगाल में घने कोहरे के कारण नहीं उतर पाया प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर, वापस लौटा

पश्चिम बंगाल में घने कोहरे के कारण नहीं उतर पाया प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर

लेखन भारत शर्मा 01:54 pm Dec 20, 202501:54 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के ताहेरपुर में शनिवार को छाए घने कोहरे के कारण बहुत कम दृष्यता के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया। ऐसे में उसे दोपहर में कोलकाता हवाई अड्डे पर वापस लौटना पड़ा। कार्यक्रम से जुड़े एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी PTI से इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर उतरने के लिए कुछ देर तक हेलीपैड के ऊपर मंडराता रहा, लेकिन लैंडिंग नहीं हो पाई।