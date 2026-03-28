ओडिशा के नयागढ़ में तीर्थयात्रियों से भरी बस पलटी; 5 की मौत, 40 लोग घायल
क्या है खबर?
ओडिशा के नयागढ़ जिले में शुक्रवार देर रात को तीर्थयात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 5 यात्रियों की मौत हुई है। हादसे में 40 यात्री घायल हैं। हादसा दासपल्ला पुलिस थाना क्षेत्र के टेकेराघाट के पास हुआ था। मृतकों में चालक और 4 महिलाएं शामिल हैं, जो बरहमपुर के निवासी थे। घटना की सूचना पर दासपल्ला और बनिगोछा पुलिस मौके पर पहुंची थी। अग्निशमन सेवाएं और एंबुलेंस को भी बुलाकर बचाव अभियान चलाया गया।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
पुलिस ने बताया कि निजी बस बरहमपुर से हरिशंकर की सैर पर जा रही थी। बस में करीब 60 यात्री सवार थे। तभी हनुमान घाटी में तेज गति के बीच तीव्र मोड़ पर वाहन अनियंत्रित हो गया और बड़ी चट्टान और एक बिजली के खंभे से टकराकर पलट गया। बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद कई यात्री वाहन से बाहर गिर गए, जबकि 10 से अधिक लोग क्षतिग्रस्त बस के नीचे फंस गए।
जांच
गैस कटर से बस काटकर लोगों को निकाला गया
स्थानीय ओडिया मीडिया के मुताबिक, बस के नीचे फंसे हुए यात्रियों को निकालने के लिए गैस कटर का उपयोग किया गया। घायलों को पहले दासपल्ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां से गंभीर रूप से घायल लगभग 15 पीड़ितों को जिला मुख्यालय अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि बस चालक बहुत तेज रफ्तार से बस चला रहा था, जिसकी वजह से उसने वाहन पर नियंत्रण खो दिया।