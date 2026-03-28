ओडिशा के नयागढ़ में तीर्थयात्रियों से भरी बस पलटी

ओडिशा के नयागढ़ में तीर्थयात्रियों से भरी बस पलटी; 5 की मौत, 40 लोग घायल

लेखन गजेंद्र 12:37 pm Mar 28, 202612:37 pm

क्या है खबर?

ओडिशा के नयागढ़ जिले में शुक्रवार देर रात को तीर्थयात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 5 यात्रियों की मौत हुई है। हादसे में 40 यात्री घायल हैं। हादसा दासपल्ला पुलिस थाना क्षेत्र के टेकेराघाट के पास हुआ था। मृतकों में चालक और 4 महिलाएं शामिल हैं, जो बरहमपुर के निवासी थे। घटना की सूचना पर दासपल्ला और बनिगोछा पुलिस मौके पर पहुंची थी। अग्निशमन सेवाएं और एंबुलेंस को भी बुलाकर बचाव अभियान चलाया गया।