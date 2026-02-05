ओडिशा में चेन्नई सेंट्रल-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी

ओडिशा में जाखपुरा स्टेशन के पास चेन्नई सेंट्रल-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतरे

क्या है खबर?

ओडिशा के जाजपुर जिले में गुरुवार सुबह रेल हादसे की खबर आई है। यहां के जाखपुरा रेलवे स्टेशन के पास चेन्नई सेंट्रल-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसा सुबह 8:51 बजे हुआ है। ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप गया। हालांकि, किसी के हताहत और घायल होने की सूचना नहीं है। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। हादसे के कारणों की जांच जारी है।