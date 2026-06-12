नोएडा हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गईं

नोएडा हवाई अड्डे तक पहुंचना होगा आसान, नोएडा-ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे से मिलेगी इलेक्ट्रिक बसें

लेखन गजेंद्र 01:35 pm Jun 12, 202601:35 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के जेवर में बने नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचना अब आसान होगा। इसकी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की 45 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी देकर रवाना किया और नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का शुभारंभ भी किया। ये इलेक्ट्रिक बसें नोएडा और आसपास के क्षेत्रों से हवाई अड्डे तक आवागमन को सुविधाजनक बनाएंगी।