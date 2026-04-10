इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा- साइबर अपराधों में पुलिस बिना नोटिस फ्रीज कर सकती हैं बैंक खात

बैंकों को ग्राहक को देनी होगी जानकारी

बैंकों को अभी भी आपको यह जानकारी देनी होगी कि आपका खाता कब फ्रीज किया गया है, ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। इसके साथ ही, केवल वही रकम ब्लॉक की जाएगी जो संदिग्ध साइबर फ्रॉड से जुड़ी है, आपका पूरा अकाउंट बैलेंस नहीं। इस नियम से यह फायदा होगा कि अगर आपको लगता है कि यह फ्रीज गलत तरीके से किया गया है, तो आप उसे चुनौती दे सकते हैं और अपने खाते तक दोबारा पहुंच हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं।